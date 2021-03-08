Кершоу подробно разобрал действия Большунова в борьбе с Клебо на финише марафона на ЧМ

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу разобрал скандальный эпизод в марафоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, участниками которого стали россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо.

Напомним, Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с Клебо. После дисквалификации норвежца россиянина признали серебряным призёром, золото досталось другому норвежцу – Эмилю Иверсену.

«Большунов забрался первым в последним подъём. Он однозначно готовился к этой гонке тактически и отлично знал, что планирует делать Клебо. В хоккее вратари изучают поведение нападающих соперника, и они стараются закрыть нужный участок ворот, когда нападающий приближается на опасное расстояние. Финал Кубка Стэнли, буллит в конце третьего периода, против тебя тот самый парень. Ты думаешь: «Так, он постоянно идёт под бросок в этот угол, я должен это блокировать». Нападающий действует именно так, как ожидалось, ты блокируешь удар и спасаешь ворота.

Большунов, идя со спуска к финишной прямой, принял решение. Он подумал: «Клебо постоянно идёт широко, чтобы набрать максимально возможную скорость. Значит, и я пойду максимально широко». Александр и близко не так хорош при прохождении спусков. Россиянин не был в идеальной позиции для того, чтобы идти так широко. Его траектория была далека от идеальной, но он это делал умышленно, держа в уме Клебо. И норвежец действительно пошёл широко. Важный момент — тот, кто подходит к финишной прямой первым, имеет право выбирать коридор. Но что считать началом вхождения в финишную прямую — носки лыж или пятки? Клебо изначально был позади, но он мчался на такой высокой скорости, что в итоге очень тяжело сказать, кто на самом деле был лидером в тот момент. Да, Большунов — первый на вершине, первый на повороте. Если смотреть по носкам лыж, то он первый и на финишной прямой — с минимальным преимуществом. Но если считать по пяткам, то первым был Клебо. Тяжелейшая ситуация, и я даже не представляю, как трудно было членам жюри.

Если отмотать плёнку назад, я бы поступил так же, как Большунов. Хочешь выиграть у лучшего спринтера — закрывай перед ним дверь. Это то решение, на которое россиянин имел право. Я бы не назвал это грязным приёмчиком, пограничная ситуация. В любом случае с его стороны всё было по правилам. К сожалению, там записано так. Есть ещё пункт о создании помехи, но очень размыт. Создавал ли Большунов помехи Клебо? Сто процентов. Он выехал намного дальше своей линии. Не потому, что так было быстрее. Причина была одна — он хотел помешать Клебо. А Йоханнес пошёл туда, где для него уже не было места, и от этого ситуация стала просто безумной.

Вспомните командный спринт 2017 года, когда Иверсен не просто закрыл дверь сопернику, а оглянулся, увидел приближающегося Нисканена, обгоняющего его в борьбе за золото, и откровенно его подрезал. Иверсен завалил финна. Но посмотрите протоколы — Норвегия на месте, Финляндия на месте. Никого за это не дисквалифицировали. Иверсен грубейшим образом нарушил правила. И вспомним Мяки. В Лахти он начал идти чуть правее и закрыл дверь для Большунова. Россию тогда дисквалифицировали не за то, что Александр превратился в Зорро и начал махать палкой, как сумасшедший. После финиша он врезался в Мяки. Тут не может быть разговоров о жёлтой карточке — за это сразу снимают.

Большунов понимал, что рискует. Он видит, что приближается Клебо, уходит очень далеко в сторону от лыжни, как раз к норвежцу. Это физика, это два тела. В такой ситуации ты или упадёшь, или сломаешь палку, или устрашишь соперника, который отступит со словами «ой, тут для меня нет места, надо остановиться и уйти в сторону». Тогда бы, возможно, Большунов выиграл эту гонку. Чрезвычайно рискованный манёвр от россиянина, и в итоге у него восьмое или девятое серебро чемпионата мира. Это был необязательный шаг. Клебо этой ночью думал: «Почему я просто не пошёл по внутреннему радиусу и не расправился с Большуновым, как делал это каждый раз?» А у Большунова такие мысли: «Я закрыл перед ним дверь, как и планировал. Я играл с огнём, и это обернулось сломанной палкой и очередным серебром». Он эту медаль даже не стал надевать, сильно расстроился. Ему больше не нужно серебро, которого в коллекции более чем достаточно», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.