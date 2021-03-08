Петтер Нортуг — дисквалифицированному Йоханнесу Клебо: ты всё равно остаёшься победителем
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг поддержал соотечественника Йоханнеса Клебо, который был дисквалифицирован по итогам марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.
На финише гонки россиянин Большунов во время борьбы с Клебо сломал палку. Россиянин финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и норвежца Эмиля Иверсена. После гонки Клебо дисквалифицировали за неспортивное поведение. Чемпионом мира был объявлен Иверсен, Большунову досталось серебро. Александр после финиша не мог сдержать эмоций и плакал.
«Вне зависимости от исхода ты всё равно остаёшься победителем, Йоханнес», — написал Нортуг в комментарии к посту Клебо в «Инстаграме».
Йоханнес Бё прокомментировал скандальный инцидент между Большуновым и Клебо в марафоне
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