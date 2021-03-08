Чепалова объяснила, почему российские лыжники не могут действовать командно, как норвежцы
Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова ответила на вопрос, почему российские лыжники не могут выработать свою командную тактику в борьбе против норвежцев. Напомним, лыжник сборной России Александр Большунов в одиночку сражался сразу с несколькими норвежцами на финальных километрах марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Так остальные ребята просто не дотягивают до уровня Александра. Он большой молодец. Я тоже в своё время никогда никого не ждала, не просила поддержки. Понимала, что другим будет тяжеловато поддерживать мой темп, поэтому сразу уходила в отрыв и не оставляла шансов соперницам. Саша такой же. Он одиночка», — приводит слова Чепаловой «RT на русском».
Чемпионка ОИ Юлия Чепалова: Большунова провоцировали на протяжении всего ЧМ
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