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Чепалова объяснила, почему российские лыжники не могут действовать командно, как норвежцы

Чепалова объяснила, почему российские лыжники не могут действовать командно, как норвежцы
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова ответила на вопрос, почему российские лыжники не могут выработать свою командную тактику в борьбе против норвежцев. Напомним, лыжник сборной России Александр Большунов в одиночку сражался сразу с несколькими норвежцами на финальных километрах марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Так остальные ребята просто не дотягивают до уровня Александра. Он большой молодец. Я тоже в своё время никогда никого не ждала, не просила поддержки. Понимала, что другим будет тяжеловато поддерживать мой темп, поэтому сразу уходила в отрыв и не оставляла шансов соперницам. Саша такой же. Он одиночка», — приводит слова Чепаловой «RT на русском».

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