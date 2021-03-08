Тихонов о Большунове: у тебя Клебо соперник, ты голову поверни. А Саша прётся вперёд и всё

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался по поводу инцидента на финише мужского марафона в рамках прошедшего чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
Напомним, в концовке гонки в результате контакта с норвежцем Йоханнесом Клебо россиянин Александр Большунов сломал палку. Клебо выиграл гонку, а Большунов занял третье место. После заседания жюри FIS Клебо дисквалифицировали, из-за чего россиянину досталась серебряная медаль.
«Клебо был неправ, это понятно. Но и Саша должен был вести себя по-другому. Ему не надо было смотреть только вперёд. У тебя соперник Клебо, ну, ты голову поверни немножко, направо-налево. Если бы он чуть раньше это сделал, был бы на полметра впереди. Спокойно перекрыл бы соперника, и тот бы отстал. А Саша прётся вперёд, и всё. Надо было включать свой профессионализм, рассчитать, откуда тебе грозит опасность. А он идёт дальше, как в шорах, наглазниках», — приводит слова Тихонова Sport24.
- 8 марта 2021
-
15:40
-
15:32
-
15:31
-
15:13
-
15:02
-
14:40
-
14:18
-
14:11
-
14:09
-
13:53
-
13:42
-
13:31
-
13:25
-
13:05
-
12:42
-
12:40
-
12:35
-
12:28
-
12:26
-
12:20
-
12:11
-
12:01
-
11:40
-
11:36
-
11:30
-
10:15
-
10:09
-
09:57
-
09:57
-
09:28
-
09:22
-
09:14
-
01:43
-
00:55
-
00:50