Норвежский эксперт: то, что россияне травят Иверсена, просто смешно

Норвежский лыжный эксперт Петтер Скинстад поддержал лыжника Эмиля Иверсена, которого признали чемпионом мира в марафоне после дисквалификации Йоханнеса Клебо за создание помех на финише россиянину Александру Большунову.
Клебо на финишной прямой пытался опередить Большунова, протиснувшись с краю лыжни, в результате чего россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Иверсена.
После гонки российские болельщики оставили на страницах Иверсена в соцсетях немало негативных комментариев.
«То, что травят Эмиля Иверсена, просто смешно, на сто процентов. Иверсен не имеет никакого отношения к этой ситуации, он отставал. Его не было рядом с ними, он бежал один. Он встал на отдельную лыжню и не приближался ни к Большунову, ни к Клебо.
Несомненно, что у русских лыжников дома огромная армия фанатов, и они поддерживают своих. Поэтому, оказавшись в ситуации с участием российского лыжника, он не должен удивляться подобным наездам. Но они не имеют отношения к Иверсену.
Единственное, что он сделал, — шёл так быстро, как только мог, от старта до конца. Он был вторым после инцидента между Большуновым и Клебо. А после дисквалификации стал первым», — приводит слова Скинстада Nettavisen.
- 8 марта 2021
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