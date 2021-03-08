Тренер Норвегии — об апелляции: всё больше и больше похоже на помехи со стороны Большунова

Тренер спринтерской группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен рассказал о работе над апелляцией на решение о дисквалификации Йоханнеса Клебо в лыжном марафоне на чемпионате мира.
«Думаем, что дело выглядит всё лучше и лучше. Мы приняли решение жюри, но хотим пойти дальше. Думаем, что Йоханнес заслуживает этого.
Рассматривая случившееся во всех деталях, понимаем, что наша позиция становится сильнее. Это всё больше и больше похоже на помехи со стороны Большунова. Мы посмотрели несколько видеороликов, где видно, как он выбирает коридор. Думаю, он идёт слишком широко.
Мы считаем, что у нас есть основания обжаловать решение. Мы используем возможности, которые у нас есть, чтобы довести дело до конца. Мы не согласны с дисквалификацией Йоханнеса», — приводит слова Монсена Aftenposten.
- 8 марта 2021
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