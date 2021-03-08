Рейс-директор FIS рассказал, могут ли Клебо вернуть золото марафона после апелляции

Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньерей объяснил, существует ли возможность, что по итогам рассмотрения апелляции сборной Норвегии Йоханнесу Клебо вернут золотую медаль, завоёванную в гонке на 50 км с общего старта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Конечно. Для этого и существует апелляционная комиссия. В неё входят другие люди. Мы уже не сможем повлиять на этот вопрос. Они проанализируют факты, аргументы и доказательства, представленные Норвегией, посмотрят на дело новыми глазами. Всегда есть шанс, что они придут к выводу, отличному от решения жюри.

Я ожидал, что Норвегия подаст апелляцию. Это стандартный процесс. Я тоже был тренером. Это нормально — защищать своих спортсменов», — приводит слова Миньерея Aftenposten.