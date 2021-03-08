Рейс-директор FIS рассказал, могут ли Клебо вернуть золото марафона после апелляции
Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньерей объяснил, существует ли возможность, что по итогам рассмотрения апелляции сборной Норвегии Йоханнесу Клебо вернут золотую медаль, завоёванную в гонке на 50 км с общего старта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Конечно. Для этого и существует апелляционная комиссия. В неё входят другие люди. Мы уже не сможем повлиять на этот вопрос. Они проанализируют факты, аргументы и доказательства, представленные Норвегией, посмотрят на дело новыми глазами. Всегда есть шанс, что они придут к выводу, отличному от решения жюри.
Я ожидал, что Норвегия подаст апелляцию. Это стандартный процесс. Я тоже был тренером. Это нормально — защищать своих спортсменов», — приводит слова Миньерея Aftenposten.
«Мне всё кажется мрачным, но я вернусь». В марафоне Клебо доказал, что он круче Большунова
Если бы не финишная разборка – это было бы очевидно. Впрочем, у Большунова будет целая Олимпиада, чтобы доказать обратное.
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