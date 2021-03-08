Губерниев: Иверсен позволяет себе хамство в адрес сборной России, и он не заслужил победу

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о поведении норвежского лыжника Эмиля Иверсена, который был признан чемпионом мира в масс-старте на 50 км после дисквалификации партнёра по команде Йоханнеса Клебо.

«Иверсен — это человек, который позволяет себе неуважительные и хамские высказывания в отношении сборной России, даже на протяжении последних месяцев. Безусловно, Иверсен заслужил медаль, но он никак не заслужил победу в этом марафоне.

Наши протесты на протяжении последних десятилетий почти никогда не были удовлетворены. Медаль отняли у Клебо, но её же заработал другой норвежец — Иверсен. Поэтому страна под названием Норвегия осталась с чемпионством в лыжном марафоне», — сказал Губерниев в эфире канала «Россия-1».

Россиянин Александр Большунов первым вышел на финишную прямую марафона в Оберстдорфе и выбрал крайнюю правую лыжню. Клебо стал обгонять Александра справа, где нет лыжни. В результате контакта с норвежцем Большунов сломал палку, после чего его также опередил и Иверсон. Россия подала протест, и Клебо дисквалифицировали за создание помех Большунову. Победителем стал Иверсен, который ещё за 10 метров до финиша мог рассчитывать разве что на бронзу.