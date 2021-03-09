Большунов выступит на финальном этапе Кубка мира. Там он вновь сразится с Клебо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подтвердил норвежским СМИ, что Александр Большунов выступит на финальном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Ранее стало известно, что от участия в заключительных кубковых гонках сезона-2020/2021 не отказывается и норвежец Йоханнес Клебо, который пропустил большинство этапов.

В Норвегии предвкушают новое противостояние Большунова и Клебо после инцидента на финише классического марафона на чемпионате мира. Клебо был лишён золота за создание помех Большунову.

«На лыжне с Йоханнесом всегда сложно что-то сделать, и, наверное, в эти выходные легче не будет. Он попытается избавиться от агрессии, которая у него накопилась, когда всё против него», — приводит слова Эрика Вальнеса NRK.

Финал Кубка мира пройдёт в Энгадине (Швейцария) 13 и 14 марта. В программе соревнований классический масс-старт на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин, а также гонка преследования свободным стилем на 30 и 50 км соответственно.