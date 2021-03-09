Большунов выступит на финальном этапе Кубка мира. Там он вновь сразится с Клебо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подтвердил норвежским СМИ, что Александр Большунов выступит на финальном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Ранее стало известно, что от участия в заключительных кубковых гонках сезона-2020/2021 не отказывается и норвежец Йоханнес Клебо, который пропустил большинство этапов.
В Норвегии предвкушают новое противостояние Большунова и Клебо после инцидента на финише классического марафона на чемпионате мира. Клебо был лишён золота за создание помех Большунову.
«На лыжне с Йоханнесом всегда сложно что-то сделать, и, наверное, в эти выходные легче не будет. Он попытается избавиться от агрессии, которая у него накопилась, когда всё против него», — приводит слова Эрика Вальнеса NRK.
Финал Кубка мира пройдёт в Энгадине (Швейцария) 13 и 14 марта. В программе соревнований классический масс-старт на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин, а также гонка преследования свободным стилем на 30 и 50 км соответственно.
- 9 марта 2021
-
01:14
-
01:01
-
00:52
-
00:45
-
00:00
- 8 марта 2021
-
23:33
-
23:25
-
21:58
-
21:26
-
21:04
-
20:55
-
20:23
-
20:02
-
19:43
-
19:08
-
18:31
-
18:11
-
17:02
-
16:39
-
15:40
-
15:32
-
15:31
-
15:13
-
15:02
-
14:40
-
14:18
-
14:11
-
14:09
-
13:53
-
13:42
-
13:31
-
13:25
-
13:05
-
12:42
-
12:40