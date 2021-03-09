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Объявлен состав сборной Норвегии на финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам

Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам огласил состав команды на финальный этап Кубка мира, который пройдёт в Энгадине (Швейцария) 13 и 14 марта, сообщает официальный сайт федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Лыжные гонки. Кубок мира. Энгадин, Швейцария. Состав сборной Норвегии

Мужчины

Харальд Эстберг Амундсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йон Рольф Скамо Хопе, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Даниель Сток, Эрик Вальнес.

Женщины

Хедда Эстберг Амундсен, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага, Терезе Йохауг, Анне Кьерсти Кальво, Maрте Сканес, Анна Свендсен, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг.

В программе соревнований классический масс-старт на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин, а также гонка преследования свободным стилем на 30 и 50 км соответственно.