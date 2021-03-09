Елена Вяльбе назвала бюджет Федерации лыжных гонок России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о бюджете организации. По словам Вяльбе, бюджет составляет менее 50 млн рублей.

«Каждый год мы отмечаем и благодарим их (регионы. — Прим. «Чемпионата»). У нас нет бюджета даже в сто миллионов. Да что там говорить, у нас даже чуть меньше, чем вполовину.

У нас есть разные источники финансирования. Основной источник — Центр спортивной подготовки, который закрывает практически все сборы и соревнования. Последние два-три года мы даже получаем деньги на материально-техническое обеспечение. А спонсорских денег, правда, мало, и их не хватает. Но мы рады и тому, что есть», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года.