Елена Вяльбе назвала бюджет Федерации лыжных гонок России
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о бюджете организации. По словам Вяльбе, бюджет составляет менее 50 млн рублей.
«Каждый год мы отмечаем и благодарим их (регионы. — Прим. «Чемпионата»). У нас нет бюджета даже в сто миллионов. Да что там говорить, у нас даже чуть меньше, чем вполовину.
У нас есть разные источники финансирования. Основной источник — Центр спортивной подготовки, который закрывает практически все сборы и соревнования. Последние два-три года мы даже получаем деньги на материально-техническое обеспечение. А спонсорских денег, правда, мало, и их не хватает. Но мы рады и тому, что есть», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года.
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