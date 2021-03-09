Вяльбе прокомментировала присутствие невесты Большунова на этапах Кубка мира

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как относится к тому, что лидеру мужской сборной России Александру Большунову позволено приезжать на соревнования со своей невестой, лыжницей Анной Жеребятьевой.
«Конечно, нельзя говорить о том, что он выступает хуже, если нет Ани. Мы просто все знаем, что она ему нисколько не мешает. Это самое главное.
Можно приехать на соревнования с мужем или женой, но при этом через день начать выяснять отношения, что бывает довольно часто, особенно у молодых пар. Аня делает всё, чтобы Саше было спокойно и комфортно. Для меня она просто жена декабриста.
На этом чемпионате мира она не в команде, она не тренируется, мы за неё не платим. Но она является неким буфером, она его понимает как никто другой, и он ей отдаётся полностью. Её присутствие Саше идёт только в плюс», — цитирует Вяльбе ТАСС.
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