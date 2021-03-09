Вяльбе — об уточнении наказания для Большунова: ну пусть ещё на пять лет продлевают

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала уточнение сроков наказания для Александра Большунова, который на этапе Кубка мира в Лахти спровоцировал стычку с лыжником Йони Мяки.

Напомним, Большунов получил испытательный срок в пять гонок. Изначально предполагалось, что это пять отдельных гонок, однако впоследствии выяснилось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) имела в виду пять соревнований, то есть этап Кубка мира, равно как и чемпионат мира, считаются за одно соревнование.

«В FIS сказали именно так? Что ж, это очень круто. Пусть тогда ещё на пять лет продлевают.

Для меня это большая новость. Мы считаем, что пять фисовских стартов — это пять гонок. Мы вообще считаем странным, что на наше письмо на имя Томаса Баха и главе комитета по этике МОК Пан Ги Муну нам никто не ответил. Были же нарушены все регламенты, в FIS даже нет комиссии, которая бы рассматривала вопросы этики. Дело было передано третьей стороне.

Мы прекрасно понимаем, откуда ноги растут. Пытаются любыми путями «убить» лидера, чтобы весь мир порадовался за Норвегию. Я других течений не вижу», — цитирует Вяльбе ТАСС.