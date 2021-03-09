Стал известен состав сборной Швеции на финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам

Тренерский штаб сборной Швеции по лыжным гонкам объявил состав команды на финальный этап Кубка мира, который пройдёт в Энгадине (Швейцария) 13 и 14 марта, сообщает официальный сайт федерации лыжных видов спорта Швеции.



Лыжные гонки. Кубок мира. Финальный этап. Энгадин, Швейцария. Состав сборной Норвегии

Мужчины

Вильям Порома, Юхан Хегстрём, Йенс Бурман, Бьёрн Сандстрём, Оскар Свенссон, Карл Йохан Вестберг.

Женщины

Эбба Андерссон, Фрила Карлссон, Шарлотт Калла, Эмма Рибом, Йонна Сундлинг, Майя Дальквист, Линн Сван, Йоханна Хагстрём.

В программе соревнований в Энгадине классический масс-старт на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин, а также гонка преследования свободным стилем на 30 и 50 км соответственно.