Чемпион мира Коукал — об инциденте между Большуновым и Клебо: оба виноваты

Чемпион мира в марафоне 2003 года чешский экс-лыжник Мартин Коукал высказался по поводу инцидента между норвежцем Йоханнесом Клебо и Александром Большуновым на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.



«Думаю, оба виноваты. Для наказания важно, повлиял ли инцидент на исход гонки. Если да, как в данном случае, то накладывается дисквалификация. Если нет, наказанием была бы жёлтая карточка. Но при этом все забывают, что Большунов активно пытался помешать Клебо выйти из угла. Он выехал на правое ограждение, это было его решение. Клебо был бессилен в этом моменте. Вопрос в том, вдохновило ли его то, что произошло в Лахти?

Большунов должен был решить вопрос: связываться с Клебо или нет? Ведь он мог увернуться влево и избежать контакта. Он этого не сделал, шансы на победу стали 50/50», — приводит слова Коукала iSport.cz.

Российский лыжник Александр Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Йоханнес Клебо пытался протиснуться с края финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. В итоге Клебо был дисквалифицирован. Чемпионом мира стал Иверсен, а Большунову досталось серебро.