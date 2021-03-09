Норвежский писатель — о дисквалификации Клебо: последнее слово в жюри было за норвежкой

Норвежский писатель Тор Готас прокомментировал решение судей по скандальному инциденту между соотечественником Йоханнесом Клебо и россиянином Александром Большуновым на финише марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Клебо пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. В итоге Клебо был дисквалифицирован. Чемпионом мира стал Иверсен, а Большунову досталось серебро.
«В жюри был один представитель Норвегии, один россиянин и ещё один человек. Последнее слово было за норвежкой. Это нечто особенное», — приводит слова Готаса NRK.
- 9 марта 2021
-
11:50
-
11:18
-
11:05
-
10:57
-
10:52
-
10:29
-
10:27
-
09:54
-
09:38
-
09:26
-
09:18
-
09:10
-
08:59
-
08:39
-
08:31
-
08:30
-
06:10
-
01:14
-
01:01
-
00:52
-
00:45
-
00:00
- 8 марта 2021
-
23:33
-
23:25
-
21:58
-
21:26
-
21:04
-
20:55
-
20:23
-
20:02
-
19:43
-
19:08
-
18:31
-
18:11
-
17:02