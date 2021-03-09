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Норвежский писатель — о дисквалификации Клебо: последнее слово в жюри было за норвежкой

Норвежский писатель — о дисквалификации Клебо: последнее слово в жюри было за норвежкой
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Норвежский писатель Тор Готас прокомментировал решение судей по скандальному инциденту между соотечественником Йоханнесом Клебо и россиянином Александром Большуновым на финише марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Клебо пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. В итоге Клебо был дисквалифицирован. Чемпионом мира стал Иверсен, а Большунову досталось серебро.

«В жюри был один представитель Норвегии, один россиянин и ещё один человек. Последнее слово было за норвежкой. Это нечто особенное», — приводит слова Готаса NRK.

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