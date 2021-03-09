Предложены новые налоговые льготы для бизнеса, поддерживающего детский спорт

Руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков выступил с предложением о льготном налогообложении для бизнес-структур, поддерживающих детско-юношеский спорт.
«Мы выступаем за то, чтобы бизнесменам, помогающим детско-юношескому спорту, предоставлялись налоговые льготы. Например, в виде снижения налогов на прибыль или отмены всех налогов на землю и имущество при строительстве спортивных школ, залов и стадионов», – цитирует Даванкова «Спорт Бизнес Консалтинг».
По словам политика, бизнес не видит перспектив для открытия частных школ, например, по волейболу, водному поло, гандболу из-за ожидаемой убыточности: власти не поддержат, а родители не принесут больших денег.
Конкуренция между государственными и частными спортшколами существует в футболе, фигурном катании, гимнастике и ещё нескольких популярных видах спорта. В остальных видах результат дают в основном государственные школы. По данным Минспорта, сегодня в подготовке спортивного резерва участвуют около пяти тысяч организаций, финансирование которых в 2020 году увеличено на 21,5 млрд рублей по сравнению с 2015 годом и составляет 188 млрд рублей. И все эти деньги идут только государственным спортшколам.
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