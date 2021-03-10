Информаторы ВАДА Степановы обвинили Россию в нарушении прав человека и подали иск в ООН

Информаторы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) супруги Юлия и Виталий Степановы подготовили иск против России, адресованный Верховному комиссару ООН по правам человека. Об этом сообщает Sports Integrity Initiative.
По мнению адвокатов, государственная допинговая программа, которая, по мнению Степановых, существует в России, нарушает статью 7 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), в которой сказано: «Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам». Адвокаты утверждают, что государственная допинговая программа представляет собой «медицинский или научный» эксперимент.
Помимо этого Степановы обвинили Россию в нарушении п. 3 статьи 8 МПГПП: «Никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду». По мнению адвокатов, участие в государственной допинговой программе представляет собой принудительный труд.
Напомним, в декабре 2014 года легкоатлетка Степанова и её муж стали героями фильма немецкой телекомпании ARD. В нём утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещённые препараты по указанию своих тренеров. Организованное после эфира независимое расследование ВАДА закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
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