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Губерниев: почему Вяльбе и Бородавко молчали про терапевтические исключения во время ЧМ?

Губерниев: почему Вяльбе и Бородавко молчали про терапевтические исключения во время ЧМ?
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе и тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко. Вяльбе и Бородавко считают, что норвежские лыжники легально принимают запрещённые препараты в рамках терапевтических исключений.

«По поводу терапевтических исключений и высказываний Вяльбе с Бородавко хочу сказать следующее. Всё, что не запрещено – разрешено. Конечно, в идеале все терапевтические исключения надо открыть для публики. Об этом в своё время говорили Юстина Ковальчик и Мартен Фуркад.

А сейчас какой смысл махать кулаками после драки и болтать всякую ерунду? Почему Вяльбе с Бородавко молчали во время чемпионата мира, а сейчас вдруг заговорили? Это некрасиво. Нам нужно восстанавливать свои позиции в FIS и бороться за свои права. Нужно, чтобы президент федерации не уезжал с поля боя в самый важный момент», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».

«Почему Вяльбе и Бородавко заговорили только сейчас? Некрасиво». Губерниев – о лыжном ЧМ
Дмитрий порадовался за сборную России, но пожалел Клебо и заметил, что норвежец заслужил золото в марафоне. Хотя правила всё-таки нарушил.
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