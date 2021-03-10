Рочев: не видел справок у норвежских лыжников, господь бог им судья

Чемпион мира 2005 года по лыжным гонкам Василий Рочев-младший высказал мнение о возможных терапевтических исключениях у норвежских спортсменов, которые с огромным преимуществом выиграли чемпионат мира в медальном зачёте.
«Норвежцы появились не только сейчас, они были всегда и всегда нас обыгрывали. Мы тоже их обыгрывали, если что. Акцентировать внимание на терапевтических исключениях я не буду, потому что никогда не видел никаких документов. Скажу просто: если норвежцы борются нечестно – это на их совести было, есть и останется. И господь бог им судья, я их судить не готов. Я в том же Оберстдорфе в 2005 году побеждал их и очень уважаю их как людей, а потом уже – как спортсменов. Я им не судья.
Время придёт, и, если люди на самом деле имели, имеют и будут продолжать иметь какие-то терапевтические исключения, это на их совести. Как они дальше будут жить с этим – только их проблемы. Ситуация странная, обвиняя весь мир, самим это использовать – мягко скажем, не особо честно», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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