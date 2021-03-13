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Легков: победа Большунова – здорово и круто, а скандал с Клебо вспоминать не стоит

Легков: победа Большунова – здорово и круто, а скандал с Клебо вспоминать не стоит
Другие / Лыжный спорт 0
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Олимпийский чемпион, бывший российский лыжник Александр Легков прокомментировал победу россиянина Александра Большунова в масс-старте на 15 км классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария).

«Победа Большунова – здорово и круто. Но не стоит вспоминать прошлый скандал с Клебо, об этом говорить вообще не хочу. Всё прошло, проехали!» — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Лыжные гонки. Энгадин, Швейцария. Кубок мира.
Мужчины. Масс-старт, 15 км. Классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) — 34.07,1
2. Йоханнес Клебо – отставание 18,4
3. Пол Голберг (оба— Норвегия) +18,9
4. Йенс Бурман (Швеция) +20,0
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +21,2
6. Артём Мальцев +24,2
…10 Алексей Червоткин +40,9
…25. Иван Якимушкин +1.04,4
…27. Евгений Белов +1.11,4
…32. Илья Порошкин +1.14,7
…34. Илья Семиков +1.16,7
…64. Андрей Мельниченко (все —Россия) +2.34,5.

Тренер Большунова: сегодняшняя победа не поможет забыть скандал на чемпионате мира
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