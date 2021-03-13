Крянин объяснил, почему Ступак набрала форму только к финалу Кубка мира

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин, комментируя победу Юлии Ступак в классическом масс-старте в финале Кубка мира, выразил сожаление, что лыжница опоздала с пиком формы.

«Конечно, группе Крамера раньше бы начать завоёвывать медали… Они двигаются в правильном направлении, но чуть-чуть не попали в чемпионат мира. Юля Ступак — сильная спортсменка. К концу ЧМ она начала показывать хорошие результаты, а сейчас, наконец, набрала форму: как итог — золотая медаль. Думаю, в сборной России сделают выводы и будут по-другому подходить к соревнованиям. Всё-таки совсем скоро самый главный старт — Олимпийские игры. Лишь раз в четыре года девчонкам и тренерам выпадает шанс показать максимальный результат. Будем надеяться, что в будущем они станут блистать.

Почему Ступак только сейчас набрала форму? Думаю, это психологический момент. На чемпионате мира побеждает тот, кто грамотно настроится психологически. На первых гонках, например, наши девчонки были будто ёжики: они не могли раскрыться. Затем либо злость, либо обида давала дополнительные силы… Кто научится бороться с психологическим дискомфортом, тот и научится побеждать. Сегодня Юля чемпионка. Очень рад за неё!» — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.