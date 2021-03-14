Тренер сборной России подвёл итоги лыжного сезона
Тренер сборной России Юрий Бородавко подвёл итоги сезона-2020/2021.
«Закончился очень сложный сезон. Можно подводить итоги. У Саши Большунова есть победа на чемпионате мира, выигран «Тур де Ски», выигран «Большой хрустальный глобус». Да, была обидная осечка на ЧМ на 50 километрах. Есть над чем работать в будущем. Российские мужчины в зачёте плотной группой впереди в топ-10. Женщины тоже молодцы. Сезон закончили позитивно. Надо сделать правильные выводы по сезону. Наметить перспективы по работе в дальнейшем, местам проведения сбора, подготовке к олимпийским играм», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В заключительной гонке Кубка мира Большунов стал шестым.
Крюгер выиграл последнюю гонку сезона, Клебо на финише обошёл Большунова
Рекомендуем вам
- 14 марта 2021
-
16:40
-
16:25
-
16:17
-
15:58
-
15:50
-
15:31
-
15:28
-
15:21
-
15:11
-
14:53
-
14:49
-
14:26
-
14:07
-
14:04
-
13:08
-
12:09
-
12:06
-
11:44
-
11:33
-
10:47
-
10:18
-
01:01
-
00:43
- 13 марта 2021
-
23:34
-
22:41
-
22:13
-
21:16
-
19:09
-
19:03
-
18:43
-
18:31
-
18:20
-
18:11
-
17:57
-
17:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам