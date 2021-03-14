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Тренер сборной России подвёл итоги лыжного сезона

Тренер сборной России подвёл итоги лыжного сезона
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России Юрий Бородавко подвёл итоги сезона-2020/2021.

«Закончился очень сложный сезон. Можно подводить итоги. У Саши Большунова есть победа на чемпионате мира, выигран «Тур де Ски», выигран «Большой хрустальный глобус». Да, была обидная осечка на ЧМ на 50 километрах. Есть над чем работать в будущем. Российские мужчины в зачёте плотной группой впереди в топ-10. Женщины тоже молодцы. Сезон закончили позитивно. Надо сделать правильные выводы по сезону. Наметить перспективы по работе в дальнейшем, местам проведения сбора, подготовке к олимпийским играм», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В заключительной гонке Кубка мира Большунов стал шестым.

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