Резцова подвела итоги выступления российских лыжников в нынешнем сезоне

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвела итог выступления российских лыжников в нынешнем сезоне.



«Конечно, у нас были слегка негативные моменты по ходу сезона, но финальные гонки наша сборная провела здорово: Юлия Ступак завоевала долгожданные медали, Александр Большунов подтвердил, что не лыком шит. Что касается Саши, он вообще весь сезон достойно провёл: как итог — заслуженно завоевал Кубок мира.



На чемпионате мира наши девчонки чуть дольше раскачивались, да и у парней, к сожалению, кроме общей медали в эстафете ничего нет. Если сначала я ставила нашей команде оценку три с плюсом, то сейчас смело меняю её на пять с минусом.



До Олимпиады, конечно, больше года, но последние результаты вселяют надежду. Главное, чтобы к нам больше не было претензий по поводу допинга, чтобы не портили нам настроение», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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