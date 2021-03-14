Александр Большунов получил «Большой хрустальный глобус» под гимн России. Видео

Российскому лыжнику Александру Большунову вручили «Большой хрустальный глобус». В сезоне-2020/2021 россиянин завоевал награду досрочно, об этом стало известно в начале февраля. Также Большунов выиграл дистанционный зачёт Кубка мира и помог сборной России завоевать Кубок наций в общем и мужском зачётах.

Второе место в общем зачёте Кубка мира занял россиянин Иван Якимушкин, третьим стал норвежец Йоханнес Клебо. Во время церемонии вручения «Большого хрустального глобуса» в честь победы Большунова звучал гимн России.

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В сезоне-2020/2021 Большунов также выиграл «Тур де Ски» и стал чемпионом мира в скиатлоне. На первенстве планеты Большунов также завоевал серебро в марафоне и в эстафете в составе сборной России, бронзу в командном спринте с Глебом Ретивых.