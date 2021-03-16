Тренер Йохауг оценил желание Большунова приобрести тредбан

Личный тренер норвежской лыжницы Терезе Йохауг Пол Гуннар Микельспласс оценил желание российског лыжника Александра Большунова потратить призовые за сезон-2020/2021 на покупку тредбана.

«Для спринтерской тренировки полезнее использовать обычную открытую местность. Если он думает, что тредбан даёт Йоханнесу преимущество, то его приобретение может оказать на него психологический эффект. Но не уверен, что тредбан окупится.

Желание купить тредбан показывает, что он настроен по-боевому. Он хочет попробовать всё, что возможно. Он далеко впереди в размышлениях о дальнейшем развитии, оценивая даже незначительные детали», — приводит слова Микельспласса VG.

Тредбан — устройство, работающее по принципу беговой дорожки, предназначенное для медико-биологических исследований, оценки физической работоспособности человека.