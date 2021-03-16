Болт: олимпийские медали для меня важнее мировых рекордов

Рекордсмен в беге на 100 метров Усэйн Болт сказал, что золотые медали олимпийских игр для него имеют большее значение, чем мировые рекорды.
«Победы на Олимпиадах — это то, что укрепило мой авторитет в спорте. Этим я демонстрировал своё доминирование на протяжении многих лет. Да, я очень горжусь тем, что являюсь самым быстрым человеком в мире, но нужно так много всего сделать, чтобы участвовать на трёх Олимпиадах и выиграть их, поэтому больше всего я горжусь своими золотыми медалями», — приводит слова Болта CNN Sport.
Ямайский легкоатлет также заявил, что не будет беспокоиться, когда кто-то побьёт его рекорд: «Как я уже сказал, именно за счёт золотых медалей ты действительно проявляешь себя. Есть много людей, которые могли бы сказать: «Я бывший рекордсмен мира», но не так много людей могут сказать: «Я выиграл — ну, только я — три олимпийских золота подряд». Я так старался доминировать, потому что знал, что в любой момент кто-то может просто побить рекорд. И что тогда у вас останется?»
Болт – восьмикратный олимпийский чемпион, он побеждал на трёх Играх подряд – в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.
- 16 марта 2021
-
20:11
-
19:21
-
19:03
-
18:36
-
18:21
-
18:18
-
18:06
-
17:58
-
17:41
-
17:35
-
16:40
-
15:24
-
13:04
-
12:50
-
12:46
-
12:18
-
11:53
-
11:37
-
11:34
-
11:32
-
10:49
-
01:00
-
00:34
- 15 марта 2021
-
23:11
-
22:37
-
19:39
-
18:19
-
17:52
-
16:00
-
14:36
-
14:18
-
14:00
-
13:59
-
13:41
-
13:25