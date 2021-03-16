Болт: олимпийские медали для меня важнее мировых рекордов

Рекордсмен в беге на 100 метров Усэйн Болт сказал, что золотые медали олимпийских игр для него имеют большее значение, чем мировые рекорды.



«Победы на Олимпиадах — это то, что укрепило мой авторитет в спорте. Этим я демонстрировал своё доминирование на протяжении многих лет. Да, я очень горжусь тем, что являюсь самым быстрым человеком в мире, но нужно так много всего сделать, чтобы участвовать на трёх Олимпиадах и выиграть их, поэтому больше всего я горжусь своими золотыми медалями», — приводит слова Болта CNN Sport.



Ямайский легкоатлет также заявил, что не будет беспокоиться, когда кто-то побьёт его рекорд: «Как я уже сказал, именно за счёт золотых медалей ты действительно проявляешь себя. Есть много людей, которые могли бы сказать: «Я бывший рекордсмен мира», но не так много людей могут сказать: «Я выиграл — ну, только я — три олимпийских золота подряд». Я так старался доминировать, потому что знал, что в любой момент кто-то может просто побить рекорд. И что тогда у вас останется?»



Болт – восьмикратный олимпийский чемпион, он побеждал на трёх Играх подряд – в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.