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«Я вернулся домой!» Тайгер Вудс сообщил о выписке из больницы

«Я вернулся домой!» Тайгер Вудс сообщил о выписке из больницы
Другие / Прочие виды спорта 0
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Титулованный американский гольфист Тайгер Вудс, в конце февраля попавший в автомобильную аварию, в результате которой получил множественные травмы ног, сообщил в своём «твиттере», что его выписали из больницы после успешно перенесённой операции.

«Рад сообщить, что я вернулся домой и продолжаю идти на поправку. Я очень благодарен за безмерную поддержку и слова мотивации, которые получил в последние недели. Спасибо невероятным хирургам, врачам, медсёстрам и персоналу. Вы все так заботились обо мне! Теперь я буду восстанавливаться дома», — написал Тайгер.

45-летний Вудс — 15-кратный победитель мэйджоров (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом, 18 побед). За карьеру гольфист выиграл 82 турнира PGA тура, 41 турнир Европейского тура, два турнира Азиатского тура, три турнира PGA тура Австралии. Отметим, что Вудс является самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема». Был первой клюшкой планеты на протяжении рекордных 623 недель, из них 281 — подряд.

Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию и госпитализирован со множественными травмами ног
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