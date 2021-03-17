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Пловец Сергей Исаев лишён медалей чемпионата России

Пловец Сергей Исаев лишён медалей чемпионата России
Другие / Водные виды спорта 0

Всероссийская федерация плавания на своём официальном сайте сообщила, что пловец Сергей Исаев лишён медалей чемпионата России 2020 года. Вчера, 16 марта, стало известно, что ВФП на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Исаева на два года за нарушение Общероссийских антидопинговых правил, сообщает официальный сайт агентства. Срок дисквалификации отсчитывается с 18 ноября 2020 года.

Сергей нарушил пункт п. 2.1 — «Наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена».

На прошедшем чемпионате России Исаев завоевал серебро на дистанции 400 м комплексом и бронзу на дистанции 200 м комплексом.

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