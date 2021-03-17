Пловец Сергей Исаев лишён медалей чемпионата России
Всероссийская федерация плавания на своём официальном сайте сообщила, что пловец Сергей Исаев лишён медалей чемпионата России 2020 года. Вчера, 16 марта, стало известно, что ВФП на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Исаева на два года за нарушение Общероссийских антидопинговых правил, сообщает официальный сайт агентства. Срок дисквалификации отсчитывается с 18 ноября 2020 года.
Сергей нарушил пункт п. 2.1 — «Наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена».
На прошедшем чемпионате России Исаев завоевал серебро на дистанции 400 м комплексом и бронзу на дистанции 200 м комплексом.
Двукратный призёр чемпионата России по плаванию дисквалифицирован за допинг
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