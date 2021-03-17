Путин поздравил Таталину с первой для России победой в «биг-эйре»

Президент России Владимир Путин поздравил фристайлистку Анастасию Таталину с победой на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду.



«Поздравляю Вас с триумфом. Вы отлично выступили в Аспене (США). Этот успех – Ваша большая личная победа и весомый вклад в продолжение лучших традиций отечественного спорта высших достижений. Желаю Вам новых впечатляющих результатов и всего самого доброго», — сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.



Победа Таталиной, одержанная накануне, стала для России первой в истории на чемпионатах мира в дисциплине «биг-эйр». Серебро завоевала ещё одна россиянка – Лана Прусакова. Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в этой дисциплине проводился второй раз в истории.

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