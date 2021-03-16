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Тренер сборной России: Таталина и Прусакова сотворили историю российского фристайла

Тренер сборной России: Таталина и Прусакова сотворили историю российского фристайла
Другие / Прочие виды спорта 0
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Старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплинах слоуп-стайл и биг-эйр Никита Васильев прокомментировал золото Анастасии Таталиной и серебро Ланы Прусаковой на чемпионате мира в Аспене (США). Эта золотая медаль стала для России первой в истории на чемпионатах мира по фристайлу в этой дисциплине.

«Девочки сегодня сотворили историю российского фристайла – и не просто историю, а сразу две медали! Для нас это значит, что мы всё-таки смогли собраться — сезон был очень непростой, очень тяжёлый. Старт сезона был провальным, результаты не шли. Но мы смогли собраться, провели очень хороший сбор в Италии, выжали из него максимум. Эти медали бесценны для нас, учитывая, что у нас было очень много проблем с визами, с поездкой в США. Эти медали – на вес огромного-огромного золота!», — приводит слова Васильева сайт Федерации фристайла России.

Отметим, что Таталина и Прусакова из-за санкций выступали в статусе команды Ассоциации лыжных видов спорта России под флагом национального Олимпийского комитета.

Фристайлистка Таталина завоевала для России первое в истории золото ЧМ в «биг-эйре»
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