Российские гандболистки завоевали путёвку на Олимпийские игры в Токио

Во втором матче группового турнира олимпийской квалификации женская сборная России по гандболу нанесла поражение команде Казахстана со счётом 33:26. Самой результативной в составе сборной России стала Ольга Фомина, забившая 10 мячей. Шесть раз отличилась Вероника Никитина, 5 мячей на счету Полины Горшковой.
Накануне россиянки обыграли команду Сербии со счётом 29:24.
Также в одной группе с россиянками выступает сборная Венгрии, которая также одержала две победы над командами Казахстана и Сербии.
Путёвки на Олимпийские игры получат две сильнейшие команды группы. Ими досрочно стали сборные России и Венгрии, которые завтра, 21 марта, сыграют за первое место в группе. Российские гандболистки — действующие олимпийские чемпионки.
Гандбол. Женщины. Олимпийская квалификация. Дьёр, Венгрия
Группа 2. Второй тур
Россия – Казахстан – 33:26 (17:16).
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