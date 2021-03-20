Российские гандболистки завоевали путёвку на Олимпийские игры в Токио

Во втором матче группового турнира олимпийской квалификации женская сборная России по гандболу нанесла поражение команде Казахстана со счётом 33:26. Самой результативной в составе сборной России стала Ольга Фомина, забившая 10 мячей. Шесть раз отличилась Вероника Никитина, 5 мячей на счету Полины Горшковой.

Накануне россиянки обыграли команду Сербии со счётом 29:24.

Также в одной группе с россиянками выступает сборная Венгрии, которая также одержала две победы над командами Казахстана и Сербии.

Путёвки на Олимпийские игры получат две сильнейшие команды группы. Ими досрочно стали сборные России и Венгрии, которые завтра, 21 марта, сыграют за первое место в группе. Российские гандболистки — действующие олимпийские чемпионки.



Гандбол. Женщины. Олимпийская квалификация. Дьёр, Венгрия

Группа 2. Второй тур



Россия – Казахстан – 33:26 (17:16).