Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова сфотографировалась в откровенном купальнике
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в откровенном купальнике.
Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой
Подписчики так оценили фотографию Каролины:
«Шикарный вид»
«Очень красиво»
«Необыкновенная. Красивая природа!»
«Шикарные формы»
«Идеальное тело»
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
Ранее Каролина в ходе общения с подписчиками в своём «инстаграме» призналась, что не вышла бы замуж за бедного мужчину.
Гимнастка Каролина Севастьянова показала новое фото в откровенном купальнике
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