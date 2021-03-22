Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова сфотографировалась в откровенном купальнике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в откровенном купальнике.

Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили фотографию Каролины:

«Шикарный вид»

«Очень красиво»

«Необыкновенная. Красивая природа!»

«Шикарные формы»

«Идеальное тело»

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Ранее Каролина в ходе общения с подписчиками в своём «инстаграме» призналась, что не вышла бы замуж за бедного мужчину.