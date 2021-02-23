Чемпионка ОИ Каролина Севастьянова объяснила, почему не вышла бы замуж за бедного мужчину

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова ответила на вопрос подписчика в «Инстаграме», который поинтересовался, вышла бы она замуж за мужчину, если бы у него не было денег.
«Нет», — ответила она в «сториз» своего «инстаграма».
Подписчик поинтересовался, почему она не вышла бы за бедного.
«Это очень сложный вопрос. Есть много достойных людей абсолютно разных профессий. Но все мы разные, и всем нужно разное. Я бы для себя и своих детей выбрала другое», — объяснила спортсменка.
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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