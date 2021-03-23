Клишина: многие американцы не знают, что мы до сих пор выступаем под нейтральным флагом

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, с 2013 года проживающая и тренирующаяся в США, рассказала, что думает по поводу допуска российских легкоатлетов до международных соревнований в нейтральном статусе.

«Я вообще полностью против массовых наказаний, в том числе тех людей, которые этого не заслужили. У нас огромное число спортсменов, которые никогда в своей жизни не имели никаких проблем с допингом. Спортсменов, у которых были какие-то проблемы в прошлом, очень много в разных странах. Но у всех иностранцев есть шанс дальше продолжать свою карьеру. Хоть они нам и вернули нейтральный статус, я не думаю, что это то решение, которое обрадовало всех.

Что могу сказать российским атлетам, которые задумываются о смене спортивного гражданства? Спорная и тяжёлая ситуация. Даже если кто-то решит сменить гражданство, это тоже достаточно длинный и непростой путь. Но, честно говоря, я даже не могу поставить себя на место всех тех, кто не имеет права выступать на международных соревнованиях в течение последних пяти лет. У меня-то такая возможность была и есть. Не знаю, как многие из наших спортсменов находят мотивацию для того, чтобы полноценно тренироваться, выходить на внутрироссийские соревнования и надеяться на то, что будет возможность выступать на международной арене. Это очень сложно.

Ко мне в США потрясающе относятся. Не было вообще ни одного момента, который поставил бы меня в неловкое положение или заставил как-то некрасиво ответить. Такого ни разу не было. Они настолько сильно меня поддерживают. Мне кажется, здешние спортсмены и тренеры глубоко не изучают ситуацию в нашей стране. Многие даже не знают, что мы до сих пор выступаем под нейтральным флагом. Они не в курсе всех деталей, судов, этих событий. Поэтому у нас никогда не возникало каких-то неприятных ситуаций по этому поводу», — сказала Клишина в эфире телеканала «Звезда».