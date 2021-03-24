«Зенит» не смог выйти в финал волейбольной Лиги чемпионов, проиграв в «золотом» сете

В ответном матче полуфинала волейбольной Лиги чемпионов «Зенит-Казань» в гостях выиграл у польской «Заксы» в пяти сетах, но уступил в решающем «золотом» — 25:17, 16:25, 21:25, 30:28, 20:18, 13:15.



Напомним, что в первом матче, состоявшемся в Казани на прошлой неделе, «Зенит», ведя 2:0, проиграл 2:3. В Польше казанцы, проигрывая 1:2 по сетам и при нескольких матч-болах у «Заксы» в четвёртом сете смогли выйти вперёд и победить. Затем российский клуб выиграл на тай-брейке. Но в «золотом» сете сильнее были поляки, которые и вышли в финал.



В составе российского клуба самым результативным стал Максим Михайлов – 33-летний олимпийский чемпион набрал 27 очков. 23 очка – на счету Эрвина Нгапета. В польском клубе по 21 очку набрали Камил Семенюк и Лукаш Качмарек.



В другой полуфинальной паре встречаются два итальянских клуба – «Перуджа» и «Трентино». В первом матче со счётом 3:0 победил «Трентино».