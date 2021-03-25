Алекно – о поражении «Зенита»: серьёзные лица – ещё не признак концентрации

Главный тренер волейбольного «Зенита-Казань» Владимир Алекно прокомментировал состоявшийся накануне второй матч полуфинала Лиги чемпионов против польской «Заксы», в котором российский клуб проиграл в «золотом» сете и не смог выйти в финал.



«Проигранные партии не получились, потому что, перефразируя барона Мюнхгаузена, серьёзные лица – это ещё не признак концентрации. Это была маска волнения. Получилось её снять — получилась игра в волейбол. Какие мы можем предъявить претензии игрокам? Команда билась, играла. Поляки – молодые игроки, физически они нас просто перестояли и переиграли. Но мы выдержали игру – молодцы», — приводит слова Алекно сайт «Зенита-Казань».



Также игру прокомментировал блокирующий казанцев Александр Волков: «Обидно проиграли. Надо было лучше играть у себя дома. Не отдавать то, что мы должны были забрать. Здесь бы две партии взяли и закончили. Но произошло так. Сами виноваты, в основном на своих ошибках проиграли. Федя Воронков – молодец, вышел, помог команде, благодаря ему вернулись в игру, поборолись за «золотой сет».

«Зенит» не смог выйти в финал волейбольной Лиги чемпионов, проиграв в «золотом» сете