Болельщик волейбольного «Динамо» подрался со стюардами после матча и попал в больницу

Фанат волейбольного клуба «Динамо» попал в больницу, после того как выбежал поздравить свою команду с победой над «Зенитом» в финале Кубка ЕКВ и принял участие в потасовке со стюардами. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Сообщается, что болельщик выбежал к команде прямо во время церемонии награждения, но стюарды не оценили такой шаг и скрутили его. В результате драки болельщика госпитализировали в Елизаветинскую больницу, врачи подозревают у него перелом шейных позвонков.

Московское «Динамо» в третий раз в своей истории выиграло Кубок Европейской конфедерации волейбола — второй по значимости волейбольный еврокубок. Во втором матче финала динамовцы 25 марта переиграли в Санкт-Петербурге «Зенит» в четырёх сетах – 25:21, 23:25, 28:26, 26:24. Самыми результативными игроками встречи стали динамовцы Ярослав Подлесных и Антон Семышев, набравшие по 24 очка. У зенитовцев 21 очко набрал Иван Подребинкин. В первом матче, состоявшемся в Москве на прошлой неделе, «Динамо» также было сильнее – 3:2 (26:28, 25:18, 20:25, 26:24, 15:9).