ВАДА начало дело в отношении британского антидопингового агентства

Всемирное антидопинговое агентство начало расследование в отношении британского агентства (UKAD) после расследования газеты The Mail on Sunday о подозрении на допинг у одного из велосипедистов перед Олимпийскими играми 2012 года.



Как сообщает газета, у одного из известных британских велосипедистов, чьё имя не сообщается, в конце 2010 года в тесте на допинг было обнаружен нандролон. После этого UKAD в 2011 году в нарушение правил не стал заниматься этим делом, а позволил провести собственное внутреннее исследование британской ассоциации велоспорта (British Cycling). Кодекс ВАДА же предписывает заниматься таким делом национальному антидопинговому агентству.



Отмечается, что никаких выводов по этому делу никогда нигде не публиковалось. В UKAD признали, что у них нет записей о том, что произошло после разрешения на внутреннее расследование для British Cycling. Кроме того, сообщается, что допинг-тест проводился в лаборатории, не аккредитованной ВАДА.



Теперь ВАДА собирается провести официальное расследование. «Мы попросили наш независимый отдел расследований продолжить изучение этого вопроса и связаться с UKAD для получения дополнительной информации», — приводит газета слова представителя ВАДА. В ассоциации велоспорта Mail on Sunday ответили, что никто из людей, имевших отношение к данному делу, у них уже не работает.