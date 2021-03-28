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Казанский и петербургский «Зенит» вышли в «Финал шести» волейбольного чемпионата России

Казанский и петербургский «Зенит» вышли в «Финал шести» волейбольного чемпионата России
Другие / Волейбол 0
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В российской мужской волейбольной Суперлиге определились четыре участника «Финала шести» — решающего отрезка сезона.

«Зенит-Казань» 28 марта обыграл в гостях красноярский «Енисей» во втором матче квалификационного раунда – 3:1 (29:31, 25:21, 25:13, 25:22). В первом матче, состоявшемся неделей ранее, казанцы были также сильнее – 3:0.

Другой «Зенит», из Санкт-Петербурга, также вышел в «Финал шести». Сегодня сине-бело-голубые в гостевом матче, проигрывая по сетам 0:2, обыграли «Югру-Самотлор» из Нижневартовска (19:25, 22:25, 25:18, 25:13, 15:12). В первом матче зенитовцы одержали победу со счётом 3:0.

Также сегодня должны определиться два последних участника «Финала шести». Нижегородский АСК после поражения 1:3 в первом матче примет «Факел» (Новый Уренгой), а «Урал» (Уфа) сыграет дома с действующим чемпионом – «Локомотивом» (Новосибирск). Первый матч остался за сибиряками 3:0.

Ранее участие в «Финале шести» уже гарантировали себе московское «Динамо» и кемеровский «Кузбасс», занявшие первое и второе места соответственно по итогам регулярного чемпионата.

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