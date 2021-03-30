Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Бесконечные ноги». Подписчики оценили растяжку Каролины Севастьяновой

«Бесконечные ноги». Подписчики оценили растяжку Каролины Севастьяновой
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка продемонстрировала впечатляющую растяжку.

«Ещё могу», — подписала фото Севастьянова.

Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили растяжку Каролины:
«Супер».
«Бесконечные ноги».
«Красотка».
«Очень круто».
«Потрясающая пластичность».
«Браво, чемпионка».
«Идеально».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова сфотографировалась в откровенном купальнике
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021