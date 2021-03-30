«Бесконечные ноги». Подписчики оценили растяжку Каролины Севастьяновой
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка продемонстрировала впечатляющую растяжку.
«Ещё могу», — подписала фото Севастьянова.
Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой
Подписчики так оценили растяжку Каролины:
«Супер».
«Бесконечные ноги».
«Красотка».
«Очень круто».
«Потрясающая пластичность».
«Браво, чемпионка».
«Идеально».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова сфотографировалась в откровенном купальнике
Рекомендуем вам
- 30 марта 2021
-
08:52
-
08:44
-
08:18
- 29 марта 2021
-
21:06
-
20:15
-
19:54
-
18:39
-
18:36
-
12:56
-
12:34
-
10:38
-
09:44
-
08:19
- 28 марта 2021
-
22:15
-
21:31
-
17:20
-
17:09
-
16:43
-
15:45
-
15:32
-
12:51
-
12:41
-
12:35
-
12:11
-
12:00
-
11:49
-
11:45
-
10:55
-
10:01
-
09:54
-
09:42
-
09:42
- 27 марта 2021
-
21:05
-
20:41
-
17:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам