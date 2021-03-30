«Бесконечные ноги». Подписчики оценили растяжку Каролины Севастьяновой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка продемонстрировала впечатляющую растяжку.

«Ещё могу», — подписала фото Севастьянова.

Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили растяжку Каролины:

«Супер».

«Бесконечные ноги».

«Красотка».

«Очень круто».

«Потрясающая пластичность».

«Браво, чемпионка».

«Идеально».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.