Полуфинал командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам закончился скандалом
Полуфинал мужского командного спринта свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени закончился скандалом.
Владислав Афанасьев, представляющий Удмуртскую Республику, и Антон Быков из Республики Татарстан устроили на финише настоящие разборки.
Быков, выступающий под 7-м номером, начал кричать на 6-го — Владислава Афанасьева. А потом и вовсе ударил того ногой. Афанасьев не стал сдерживать себя и отомстил обидчику, ударив его палкой в ответ. Гонка едва не закончилась дракой, но спортсмены успокоились. Была слышна нецензурная брань лыжников.
Гонка ознаменовалась и другими событиями. Андрей Парфёнов и Глеб Ретивых из Тюменской области не вышли в финал. Глеб упал и не смог побороться на финише.
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