Трофимова и Лейман стали чемпионами России в марафоне

Сегодня, 3 апреля, в Сочи состоялся чемпионат России по марафонскому бегу. В мужском старте победу одержал Андрей Лейман, представляющий Краснодарский край. Вторым стал представитель Республики Татарстан Степан Киселёв. Тройку призёров замкнул Николай Чавкин (Москва).



В соревновании женщин первой финишировала четырёхкратная чемпионка России Сардана Трофимова (Республика Саха). Она пробежала дистанцию за 2 часа 28 минут и 28 секунд — это позволило ей преодолеть олимпийский норматив (2:28.30). Второй к финишу пришла представляющая Омскую область Марина Ковалёва. Третьей стала Алина Прокопьева (Московская область и Чувашская Республика).



Лёгкая атлетика. Чемпионат России по марафону. Сочи

Мужчины

1. Андрей Лейман (Краснодарский край) — 2:12.52

2. Степан Киселёв (Республика Татарстан) +0.39

3. Николай Чавкин (Москва) +1.07.

Женщины

1. Сардана Трофимова (Республика Саха) — 2:28.28

2. Марина Ковалёва (Омская область) +0.24

3. Алина Прокопьева (Московская область / Чувашская Республика) +1.10.