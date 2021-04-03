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Трофимова и Лейман стали чемпионами России в марафоне

Трофимова и Лейман стали чемпионами России в марафоне
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Сегодня, 3 апреля, в Сочи состоялся чемпионат России по марафонскому бегу. В мужском старте победу одержал Андрей Лейман, представляющий Краснодарский край. Вторым стал представитель Республики Татарстан Степан Киселёв. Тройку призёров замкнул Николай Чавкин (Москва).

В соревновании женщин первой финишировала четырёхкратная чемпионка России Сардана Трофимова (Республика Саха). Она пробежала дистанцию за 2 часа 28 минут и 28 секунд — это позволило ей преодолеть олимпийский норматив (2:28.30). Второй к финишу пришла представляющая Омскую область Марина Ковалёва. Третьей стала Алина Прокопьева (Московская область и Чувашская Республика).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России по марафону. Сочи
Мужчины

1. Андрей Лейман (Краснодарский край) — 2:12.52
2. Степан Киселёв (Республика Татарстан) +0.39
3. Николай Чавкин (Москва) +1.07.

Женщины

1. Сардана Трофимова (Республика Саха) — 2:28.28
2. Марина Ковалёва (Омская область) +0.24
3. Алина Прокопьева (Московская область / Чувашская Республика) +1.10.

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