Волейболистки калининградского «Локомотива» впервые стали чемпионками России
Волейболистки калининградского «Локомотива» впервые в истории завоевали золотые медали чемпионата России. В финальном матче калининградская команда одержала волевую победу над московским «Динамо» со счётом 3:2 (21:25, 19:25, 25:23, 25:19, 15:12). «Локомотив» отдал сопернику первые две партии, но сумел сравнять счёт и перевести игру на тай-брейк.
Ранее калининградская команда, основанная в 2018 году, дважды выигрывала серебро национального первенства.
Бронзовым призёром чемпионата России стало казанское «Динамо-Ак Барс», в матче за третье место обыгравшее «Уралочку-НТМК» — 3:1 (25:20, 25:21, 23:25, 27:25).
Победитель и призёры чемпионата России получают право на участие в Лиге чемпионов в сезоне-2021/2022.
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