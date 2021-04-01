Утверждена процедура получения российскими легкоатлетами нейтрального статуса

Международная легкоатлетическая федерация опубликовала процедуру получения российскими спортсменами нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях в этом году.



Спортсменам, входившим в течение последних 12 месяцев в пул допинг-тестирования, необходимо подать заявку, которую должны одобрить и заверить Всероссийская федерация лёгкой атлетики и РУСАДА. Организации также должны предоставить полную информацию о спортсмене. За оформление статуса нейтрального спортсмена (ANA) подавшие заявки должны будут заплатить 250, спортсмены до 20 лет — $ 100.



Для трёх соревнований World Athletics установила крайние сроки подачи заявок. На молодёжный чемпионат Европы, который пройдёт с 8 по 11 июля, срок – до 31 мая, на юниорский чемпионат мира (17-22 августа) – до 5 июля, а на Олимпийские игры – до 7 июня. Для других соревнований, например, Бриллиантовой лиги, крайние сроки подачи не установлены.

Напомним, Международная легкоатлетическая федерация возобновила процедуру получения россиянами нейтрального статуса в марте.