Утверждена процедура получения российскими легкоатлетами нейтрального статуса

Международная легкоатлетическая федерация опубликовала процедуру получения российскими спортсменами нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях в этом году.
Спортсменам, входившим в течение последних 12 месяцев в пул допинг-тестирования, необходимо подать заявку, которую должны одобрить и заверить Всероссийская федерация лёгкой атлетики и РУСАДА. Организации также должны предоставить полную информацию о спортсмене. За оформление статуса нейтрального спортсмена (ANA) подавшие заявки должны будут заплатить 250, спортсмены до 20 лет — $ 100.
Для трёх соревнований World Athletics установила крайние сроки подачи заявок. На молодёжный чемпионат Европы, который пройдёт с 8 по 11 июля, срок – до 31 мая, на юниорский чемпионат мира (17-22 августа) – до 5 июля, а на Олимпийские игры – до 7 июня. Для других соревнований, например, Бриллиантовой лиги, крайние сроки подачи не установлены.
Напомним, Международная легкоатлетическая федерация возобновила процедуру получения россиянами нейтрального статуса в марте.
- 1 апреля 2021
-
17:46
-
14:54
-
14:42
-
14:36
-
12:15
-
12:06
-
10:22
-
10:17
-
10:15
-
09:34
-
09:02
-
06:36
-
01:03
-
00:53
- 31 марта 2021
-
22:31
-
21:32
-
21:16
-
20:30
-
20:16
-
19:18
-
18:56
-
18:32
-
17:27
-
17:01
-
16:27
-
16:23
-
16:19
-
15:52
-
15:40
-
15:23
-
13:59
-
12:41
-
12:32
-
12:24
-
12:23