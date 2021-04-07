Российские кёрлингисты обыграли Италию на ЧМ-2021

Мужская сборная России по кёрлингу обыграла Италию в девятом матче предварительного раунда чемпионата мира со счетом 8:7.

Состав российской команды: Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

На счету россиян 7 побед и 2 поражения на турнире. Команда делит второе место в турнирной таблице со сборными Канады, Шотландии и Швеции. Следующий матч россияне проведут со сборной Канады 7 апреля в 23:00 мск.

На чемпионате мира команды поборются за квалификационные очки на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине. По регламенту соревнований на первом этапе 14 команд сыграют по кругу, шесть лучших сборных выйдут в плей-офф. Далее пройдут квалификационные игры, полуфиналы, матч за бронзовые медали и финал.