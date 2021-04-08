Винер-Усманова: если бы Кабаева вновь решила тренироваться — снова стала бы чемпионкой ОИ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова предположила, что олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева завоевала бы золото на Олимпиаде в Токио, если бы вернулась к тренировкам. Кабаевой 37 лет.
Винер-Усмановой напомнили, что век гимнасток довольно короток.
«Почему короток? У меня в групповом упражнении стоит Анастасия Максимова, ей 29 лет. Совсем не короток. Всё зависит от характера. Если бы завтра Алина (Кабаева. — Прим. «Чемпионата») захотела вновь тренироваться, ей бы нужно было всего полгода, и она бы снова стала олимпийской чемпионкой. А есть дети, которые выполняют мастера спорта и бросают занятия, потому что нет перспектив, нет результатов.
Да и профессиональных тренеров очень-очень мало в России. Обычно тренеры находят талантливых детей, потом начинается обточка этих алмазов, но для этого нужен очень большой профессионал, который любит свою работу и любит детей, а также профессионально очень грамотный, обладающий вкусом, творческим началом, силой духа, характером», — цитирует Винер-Усманову «Р-Спорт».
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