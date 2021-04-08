Российские кёрлингисты вышли в плей-офф ЧМ и квалифицировались на Олимпиаду

Мужская сборная России по кёрлингу со счётом 8:6 обыграла национальную команду Норвегии в 11-м туре чемпионата мира, который проходит в Калгари (Канада). Это позволило россиянам выйти в плей-офф соревнований, а также квалифицироваться на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



В составе российской команды выступают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Отметим, что на турнире россияне одержали девять побед и потерпели два поражения.



В олимпийском турнире примут участие десять команд, на текущем чемпионате мира разыгрываются шесть путёвок — на Олимпиаду попадут сборные, вышедшие в плей-офф мирового первенства.



Следующий матч сборная России проведёт 8 апреля с национальной командой Шотландии.