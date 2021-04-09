Умер олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Виктор Куренцов

Олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Виктор Куренцов ушёл из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.

«Скончался Виктор Григорьевич Куренцов. Буквально на днях он отметил 80-летие, и такое печальное известие. Мои соболезнования родным и близким. Вечная память», — написал Иванов в своём «инстаграме».

Куренцов — чемпион летних Олимпийских игр 1968 года, серебряный призёр Олимпиады 1964 года, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР. Помимо этого, он неоднократно побеждал на крупных международных и национальных турнирах. За время карьеры установил 26 мировых рекордов. Куренцов являлся почётным гражданином Одинцовского района.