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Дина Аверина первенствовала в многоборье на международном онлайн-турнире

Дина Аверина первенствовала в многоборье на международном онлайн-турнире
Другие / Прочие виды спорта 0
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Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на международном онлайн-турнире, который был организован Федерацией гимнастики Финляндии. По сумме четырёх выступлений спортсменка набрала 112,050 балла.

Второе и третье места также заняли россиянки — Арина Аверина, набравшая 107,950 балла, и Дарья Трубникова — 105,550.

В групповых упражнениях в многоборье отдельно соревновались основные и молодёжные составы команд. Обе золотые медали достались россиянкам. Призёрами среди взрослых гимнасток стали спортсменки Израиля и Финляндии. Среди юниорок на пьедестал поднялись гимнастки из Швейцарии и Финляндии.

В онлайн-турнире принимали участие гимнастки России, Финляндии, США, Азербайджана, Израиля, Швейцарии, Польши и Норвегии.

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