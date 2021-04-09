Дина Аверина первенствовала в многоборье на международном онлайн-турнире

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на международном онлайн-турнире, который был организован Федерацией гимнастики Финляндии. По сумме четырёх выступлений спортсменка набрала 112,050 балла.
Второе и третье места также заняли россиянки — Арина Аверина, набравшая 107,950 балла, и Дарья Трубникова — 105,550.
В групповых упражнениях в многоборье отдельно соревновались основные и молодёжные составы команд. Обе золотые медали достались россиянкам. Призёрами среди взрослых гимнасток стали спортсменки Израиля и Финляндии. Среди юниорок на пьедестал поднялись гимнастки из Швейцарии и Финляндии.
В онлайн-турнире принимали участие гимнастки России, Финляндии, США, Азербайджана, Израиля, Швейцарии, Польши и Норвегии.
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